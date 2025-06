Botafogo vende Igor Jesus ao Nottingham Forest; veja valores

Igor Jesus deixa o Botafogo com dois títulos no currículo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A torcida do Botafogo que comparecer ao Nilton Santos na noite desta quarta-feira (4), contra o Ceará, poderá se despedir do atacante Igor Jesus. Afinal, o jogador foi vendido pelo Alvinegro para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Porém, ele ainda atuará pela equipe no Mundial de Clubes.

Igor Jesus assinará contrato de cinco anos com os ingleses, que pagarão 20 milhões de euros (R$ 129 milhões) mais um bônus, caso o atacante atinja algumas metas, segundo o “ge”.

Preservado contra o Santos, na vitória por 1 a 0 no último domingo, Igor Jesus tem presença confirmada no ataque alvinegro contra o Ceará, em partida adiada da décima rodada do Brasileirão.

Durante sua passagem de 11 meses, o atacante conquistou o Brasileirão e a Libertadores, ambas no ano passado. Até o momento, foram 15 gols e seis assistências. Ele chegou ao Botafogo no meio do ano passado sem custos, após passagem pelo Al-Ain.

Na atual temporada, Igor tem sete gols e uma assistência em 27 jogos.

O camisa 99 disputará a Conference League com o Nottingham Forest, que alcançou a vaga com a sétima colocação da Premier League.

