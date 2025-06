Retrô anuncia a contratação do atacante Vagner Love

Aos 40 anos de idade, o atacante Vagner Love foi anunciado como novo jogador do Retrô nesta quarta-feira (04). Ele terá contrato até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, ele reforça a equipe também nas oitavas de final da Copa do Brasil. O centroavante, aliás, jogou com a camisa do Avaí pela última vez no final de abril e não entra em campo a mais de um mês.

Love volta a Pernambuco dois anos depois da sua saída do Sport, até então o único clube do Nordeste que havia jogado na vasta carreira. Em dois anos na Ilha do Retiro, entre 2022 e 2023, o centroavante fez 30 gols em 76 partidas.

O experiente chega no clube para assumir protagonismo. Afinal, é a primeira participação da Fênix num campeonato de Série C. Com expectativas altas, o centroavante deve estrear com o manto azulino no jogo contra o Anápolis no dia 14 de junho, fora de casa, no Estádio Jonas Duarte (GO).

Vagner Love tem mais de 400 gols na carreira, passagem pela Seleção Brasileira, e mais de 900 partidas disputadas. Durante a passagem no Leão da Ressacada, participou de oito gols em 41 jogos.

No CSKA Moscou, da Rússia, foram 16 títulos, e 133 gols em 277 jogos. Ainda somou passagens memoráveis por Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Sport, além de jogar na França, Turquia, China, Cazaquistão e Dinamarca. Ele, aliás, levantou 26 troféus em 24 temporadas no profissional.

