Ex-jogador indica desconfiança se Ancelotti tem ciência do cenário na CBF

O ex-jogador Neto apontou desconfiança se Carlo Ancelotti tem conhecimento do cenário em que a CBF se encontra. Inclusive, o apresentador levantou as dúvidas um dia antes da estreia do italiano no comando da Seleção Brasileira, na edição de São Paulo do programa “Os Donos da Bola”, da Band.

Assim, o comunicador não sabe se o técnico tem ciência da campanha negativa do time Canarinho nas Eliminatórias Sul-Americanas. No caso, o Brasil encontra-se na quarta colocação, com 21 pontos. Além de uma desvantagem de dez pontos para a líder, a Argentina.

Além disso, Neto frisa a instabilidade política na CBF. Especialmente pela grande rotatividade de presidentes da entidade. Alguns deles com acusação de envolvimentos em práticas irregulares.

“É uma vergonha, Ancelotti, você, o seu cachorro, a sua babá, a sua mulher, o raio que o parta, que é a família sua que trabalha hoje aí (na CBF), vocês estão na quarta colocação com 21 pontos. Alguém falou isso pra você? Alguém falou pra você que o José Maria Marin foi preso? Que o Ricardo Teixeira não pode sair do país que é preso? E agora o antigo presidente o contratou até que entrou o Samir?”, pontuou o ex-jogador.

Escolha errada de Pedrinho como chefe de delegação

Outra situação que o apresentador demonstrou discordância foi a escolha de Pedrinho, presidente do Vasco, como chefe de delegação nesta data Fifa. Afinal, ele acredita que não há mérito do dirigente em exercer a função, pois não teve uma passagem vitoriosa na Seleção em seu período como jogador.

“Por que o chefe de delegação é o Pedrinho? Que que ele fez? Que que ele ganhou? Por que não é o Gerson? Por que não é o Jairzinho Furacão? O Cafu? Eu sei! É porque os clubes estão junto com a CBF. Uma hora a Leila, outra hora o Júlio Casares, agora o Pedrinho”, questionou Neto.

Primeiro jogo do treinador após ser contratado pela CBF

Aliás, a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da Seleção Brasileira ocorrerá nesta quinta-feira (05/06), às 20h (de Brasília), contra o Equador, em Guayaquil.

Neste duelo pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a expectativa é de que o italiano faça alterações significativas na forma como a Seleção Brasileira joga.

Portanto, o seu primeiro ato provavelmente será apostar em jogadores de sua confiança entre os titulares. Especialmente o volante Casemiro, com quem trabalhou no Real Madrid. Além do atacante Richarlison, no período em que comandou o Everton. A última vez que estes dois entraram em campo pela Seleção foi contra o Uruguai, em outubro de 2023.

