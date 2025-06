Bruna Biancardi expõe jantar romântico com Neymar

Bruna Biancardi exibe detalhes do jantar romântico com Neymar e amigos - (crédito: Fotos: Reprodução / Instagram)

Neymar demonstra ser um companheiro que prioriza agradar, especialmente nos últimos meses de gravidez de Bruna Biancardi. Afinal, a influenciadora expôs, nesta quarta-feira (04/06), que ela e o namorado tiveram um jantar romântico, com direito à luz de velas.

No registro, a empresária está apreciando uma comida de qualidade com o seu amado. Na postagem, ela deixou claro que o date ocorreu na última terça-feira (03/06). Para a ocasião, Bruna optou por um vestido justo com mangas longas, que destacou a sua barriga de grávida.

Em outra publicação, a influenciadora mostrou que o jantar teve a presença de outros casais amigos. Entre os presentes, estava o zagueiro João Basso, companheiro de Neymar no Santos.

Bruna está à espera de Mel, que será a segunda filha do relacionamento. A expectativa é que seu nascimento ocorra entre julho e setembro. O casal já é pai de Mavie, que já tem um ano e seis meses de vida.

O astro ainda é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu antigo relacionamento com Carol Dantes. Além de Helena, de 11 meses, do caso com Amanda Kimberlly.

Camisa do Santos em homenagem a Neymar registra recorde de vendas

A camisa azul turquesa do Santos fez sucesso entre os torcedores. O modelo, que foi lançado no último mês e teve como inspiração o retorno de Neymar ao clube, tornou-se um dos maiores sucessos comerciais da história recente do clube.

Assim, segundo dados da Netshoes e da Santos Store, o modelo teve um desempenho 70% superior ao tradicional modelo branco, que teve seu lançamento em fevereiro, ou seja, três meses antes.

Vale ressaltar, portanto, que o uniforme azul turquesa é uma homenagem a Neymar. Ele retornou ao clube em 2025 e fez com que os torcedores se conectassem emocionalmente com o clube novamente.

Dessa forma, a camisa com o nome do jogador é líder de vendas. São cerca de 80% das camisas vendidas com o nome e o número 10 de Neymar.

Os uniformes estão disponíveis na Netshoes e na loja oficial do clube, com valores a partir de R$ 379,99 na versão torcedor e R$ 549,99 na versão jogador. Aliás, em poucos dias de venda, a camisa azul turquesa já é uma das três mais vendidas da história da Netshoes, que voltou a operar a Santos Store em janeiro de 2025. Em 2010 e 2021, ela foi a responsável pela gestão no clube.

