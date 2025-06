Espanha x França: onde assistir, escalações e arbitragem

O segundo finalista da Liga das Nações será definido nesta quinta-feira (5). Espanha e França se enfrentam às 16h (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, em jogo único para definir a grande decisão do torneio. Quem vencer encara Portugal no próximo domingo (8), que eliminou a Alemanha na outra semifinal. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida na prorrogação ou nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Espanha

Atual campeão da Eurocopa, em cima da própria França, os espanhóis chegam embalados para buscar mais um título sob o comando do técnico Luis de la Fuente.

Na primeira fase da Liga das Nações, a Espanha teve cinco vitórias em seis jogos e encerrou na liderança do Grupo 4. Nas quartas de final, a seleção espanhola eliminou a Holanda nos pênaltis após dois empates entre as equipes.

Além disso, a boa notícia para os espanhóis é que o técnico Luis de la Fuente não terá desfalques por lesão e poderá entrar em campo com força máxima nesta quinta-feira.

Como chega a França

Por outro lado, a França quer se vingar da Espanha após o vice na última Eurocopa. Assim como o adversário desta quinta-feira, os franceses fizeram uma boa campanha na fase de grupos e encerrou na liderança do Grupo 2, com quatro vitórias em seis partidas. Nas quartas de final, o time comandado pelo técnico Didier Deschamps conseguiu reverter uma derrota por 2 a 0 no primeiro jogo para a Croácia e buscou a classificação para a semifinal após repetir o placar e avançar nos pênaltis.

Contudo, diferente da Espanha, a seleção da França precisa lidar com alguns desfalques na defesa. Isto porque Koundé, Upamecano e Saliba, lesionados, estão fora desta partida decisiva. Dessa maneira, a dupla de zaga deve ser formada por Konaté e Lenglet. Por fim, existe a possibilidade de o treinador poupar Dembélé e Kolo Muani, por jogarem a final da Champions com o PSG.

Espanha x França

Semifinal da Liga das Nações

Data e horário: quinta-feira, 05/06/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, na Alemanha.

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí e Cucurella; Pedri, Gavi (Fabián Ruiz) e Zubimendi (Dani Olmo); Yamal, Nico Williams e Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

França: Maignan; Malo Gusto, Lenglet (Lucas Hernández), Konaté e Digne; Rabiot, Tchouaméni e Manu Koné; Kolo Muani, Michael Olise e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Michael Oliver (ING).

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING).

VAR: Michael Salisbury (ING).

