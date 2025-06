Paraguai x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Paraguai e Uruguai fazem duelo direto por uma vaga na próxima Copa do Mundo - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Paraguai e Uruguai fazem um duelo direto nesta quinta-feira (05/6), às 20h, no Defensores del Chaco, pela 15° rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções somam 21 pontos neste momento na tabela. Contudo, por conta dos critérios de desempate, os uruguaios estão na terceira colocação, enquanto os paraguaios aparecem em quinto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV 3

Como chega o Paraguai

O Paraguai chega em ótima fase para o confronto ao lado de seus torcedores. Apesar de empatar em 2 a 2 contra a Colômbia na última rodada, a seleção está invicta há oito jogos. Atualmente em quinto lugar com 21 pontos conquistados, a seleção paraguaia tem chances de ocupar a vice liderança caso ganhe dos uruguaios e Equador e Brasil fiquem no empate em seu confronto.

A lista de convocados do Paraguai, aliás, é repleta de nomes conhecidos do futebol brasileiro. Afinal, Gustavo Gómez (Palmeiras) e Junior Alonso (Atlético-MG), os meio-campistas Bobadilla (São Paulo) e Villasanti (Grêmio) e os atacantes Ángel Romero (Corinthians) e Isidro Pitta (Red Bull Bragantino) integram a lista formada por Gustavo Alfaro. O treinador, inclusive, terá todos os seus jogadores à disposição para o embate contra o Uruguai.

Como chega o Uruguai

O Uruguai, por sua vez, enfrentam um momento irregular nas eliminatórias. Afinal, a equipe não vence há três jogos, sendo dois empates contra Brasil e Bolívia, e uma derrota para a Argentina. Apesar dos resultados ruins nas últimas rodadas, a seleção ainda ocupa a terceira colocação, com os mesmos 21 pontos de seu oponente. Uma vitória fora de casa também é importante para a equipe assegurar a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Além disso, a seleção celeste também seus nomes conhecidos do Brasil como Arrascaeta e Varela (Flamengo), Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez (Palmeiras), Lucho Rodríguez (Bahia) e Cristian Olivera (Grêmio). Contudo, o técnico Marcelo Bielsa segue sem contar com suas duas principais estrelas, Darwin Nuñez e Federico Valverde. O primeiro ainda cumpre suspensão por conta de uma confusão na Copa América enquanto o segundo está lesionado.

PARAGUAI X URUGUAI

Eliminatórias da Copa do Mundo – 15ª rodada

Data-Hora: 5/6/2025 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

PARAGUAI: Gatito Fernández; José Cáceres, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Júnior Alonso; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas e Miguel Almirón; Isidro Pitta e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro

URUGUAI: Santiago Mele; Guillermo Varela, José María Giménez, Ronald Araújo e Joaquín Piquerez; Manuel Ugarte, Rodrigo Betancur e De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Maxi Araújo e Brian Rodríguez Técnico: Marcelo Bielsa

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

