Chile x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações bem diferentes, Chile e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 22h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. A partida será no Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, em Santiago. La Roja precisará de um milagre para confirmar vaga na Copa, enquanto os “Hermanos” já estão presentes na competição do ano que vem.

Em 94 confrontos ao longo da história, a Argentina conquistou 61 vitórias, contra apenas seis triunfos do Chile. Além disso, outros 27 duelos ficaram no empate.

Onde assistir

A partida entre Chile e Argentina, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como chega o Chile

A situação da La Roja é dramática. A seleção, portanto, ocupa a lanterna da tabela, com apenas 10 pontos. O desempenho fraco é refletido em duas vitórias, quatro empates e oito derrotas, números que colocam a equipe praticamente fora da próxima Copa do Mundo.

Para manter viva a esperança, o Chile precisará de um verdadeiro milagre. Além de vencer a poderosa Argentina, a equipe ainda depende de tropeços de Peru, Bolívia e Venezuela nas duas rodadas finais. Para piorar a situação, Luciano Cabral e Paulo Díaz estão fora por questões físicas.

Como chega a Argentina

Do outro lado, a seleção da Argentina vive um cenário tranquilo nas Eliminatórias. Líder isolada, a equipe soma 31 pontos e já garantiu sua vaga na próxima Copa do Mundo. A campanha sólida, afinal, inclui 10 vitórias, um empate e apenas três derrotas. Além disso, tem um ataque eficiente, que balançou as redes 26 vezes, e uma defesa consistente, que sofreu apenas oito gols.

Messi, que não entra em campo pela seleção da Argentina desde o dia 19 de novembro do ano passado, pode voltar a entrar em campo. Naquela ocasião, a Albiceleste venceu o Peru por 1 a 0, em jogo pela 12ª rodada das Eliminatórias. O craque, aliás, foi autor da assistência para o gol de Lautaro Martínez, aos 45 minutos do segundo tempo. Afinal, o astro do Inter Miami ficou de fora da última Data Fifa, em março, quando a seleção treinada por Lionel Scaloni enfrentou Uruguai e Brasil.

CHILE x ARGENTINA

Eliminatórias da Copa do Mundo – 15ª rodada

Data-Hora: 5/6/2025 (quinta-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago

Onde assistir: Sportv

CHILE: Brayan Cortés; Nico Fernández, Sierralta, Maripán e Gabi Suazo; Esteban Pavez, Rodrigo Echeverría e Marcelino Nuñez; Darío Osorio, Alexis Sánchez e Rodrigo Ureña. Técnico: Sergio Santín.

ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Almada e De Paul; Messi e Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

