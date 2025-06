Palmeiras tem déficit nos últimos meses, mas apresenta superávit no ano

Palmeiras está com superávit muito acima do esperado no orçamento - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Palmeiras teve déficit em suas receitas nos últimos meses. Em março e abril, o clube teve uma baixa de R$ 74,8 milhões em relação ao que estava previsto no acertamento. Os dados foram publicados no site do Verdão após análise do Conselho de Orientação e Formação.

Entretanto, o clube possui um bom rendimento ao longo de 2025. Nos quatro primeiros meses do ano, o Palmeiras apresenta superávit de R$ 81 milhões, bem acima dos R$ 33 milhões de déficit que estavam previstos no orçamento.

Em abril, o déficit foi de R$ 28,1 milhões, um pouco acima dos R$ 17,7 que estavam previstos. O clube aponta que, assim como no mês de março, a baixa ocorreu por conta de gasto maior do que o projetado com pessoal e encargos sociais, amortização – direitos de jogadores e baixa e gastos com vendas de atletas.

