Confiança vence reservas do Bahia e entra no G4 da Copa do Nordeste

Em jogo adiado da 5ª rodada da Copa do Nordeste, o Bahia, com uma equipe e o treinador do Sub 20 e o terceiro goleiro do time A, Danilo, visitou o Confiança. No jogo nesta quarta-feira, 4/6, no Batistão, em Aracaju, deu a lógica. Afinal, o time da casa venceu por 2 a 0. O gols foram de Neto, um em cada tempo. O resultado foi justo. O Confiança, atuando com força máxima e diante de sua torcida, impôs o ritmo da partida. Mesmo com o Bahia oferecendo algum perigo e até mandar uma na trave nos primeiros minutos.

Com o resultado, os sergipanos conquistaram a segunda vitória consecutiva e, mais importante, entraram no G4 em um momento decisivo. Afinal, resta apenas mais uma rodada para definir os classificados às quartas de final. Agora, o Confiança ocupa a 3ª colocação do Grupo B, com 10 pontos. O Bahia segue líder com 13 pontos, enquanto CSA e Ceará, ambos também com 10, completam o G4.

Confiança na frente no 1º tempo

O Bahia entrou só com garotos e o goleiro Danilo. Nem mesmo o treianador Rogério Ceni estava à beira do campo. O comandante era Leonardo Galbes, do Sub-20. Apesar de levar um grande susto em chute de fora da área de Jota no travessão, aos 11 minutos , o Confiança foi quem comandou o jogo. O Bahia, além de entrar com juniores, errava muitos passes. Aos 12, saiu o gol sergipano. Após Daniel errar o corte de um lançamento, a bola ficou para Valdir Jr que apenas rolou para o chute de Neto. E o Confiança somente não ampliou por causa de três grandes defesas do veterano Danilo Fernandes, hoje o terceiro goleiro do time principal do Bahia.

Alagoanos ampliam

O Bahia seguia muito irregular. Já o Confiança parecia esperar o momento certo para ampliar. Assim, conseguiu sucesso aos 15 minutos. Uma bela jogada coletiva terminou com Neto recebendo no meio da zaga e batendo rasteiro e cruzado para fazer 2 a 0.

Aos 26, o estreante da noite, o meia Matheusinho, protagonizou o lance mais inacreditável da partida. O ex-América-MG, que também passou por Goiás, Mirassol e, recentemente, pelo Chadormalou Ardakan, do Irã, recebeu um passe açucarado na pequena área, completamente livre e com o goleiro já batido. No entanto, conseguiu chutar por cima. Era gol certo para o Confiança. Assim, o jogo ficou mesmo no 2 a 0.

Grupo B terá definição neste sábado

A última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste será disputada no sábado, 7 de junho, com todos os jogos do Grupo B acontecendo simultaneamente, às 17h30 (de Brasília). Mas o Grupo A, por sua vez, já finalizou seus confrontos e conhece seus quatro classificados: Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza.

Confrontos da última rodada do Grupo B

Sábado – 17h30

Sampaio Corrêa x Ceará

América-RN x CSA

Bahia x Náutico

Juazeirense x Confiança

