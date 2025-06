Na despedida de Igor Jesus, Botafogo vence Ceará e entra no G-6

Botafogo venceu o Ceará por 3 a 2, entrou no G-6 do Brasileirão e cumpriu objetivo da diretoria antes do Mundial - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo alcançou o objetivo antes do Mundial de Clubes. Afinal, o Glorioso venceu o Ceará por 3 a 2, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, pela 10ª rodada do Brasileirão, e entrou no G-6. Em jogo animado com cinco gols e marcado pela despedida de Igor Jesus, o Alvinegro marcou com Mastriani, Alex Telles e Mastriani, enquanto Pedro Raul descontou para o Vozão.

Veja a classificação do Brasileirão!

Com a vitória, o Botafogo subiu para o sexto lugar com 18 pontos. Já o Ceará, por sua vez, está na décima colocação, com 15. Agora, o Glorioso se prepara para disputar o Mundial de Clubes da Fifa. Afinal, estreia na competição no próximo dia 15, às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Estádio Lumen Field, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos.

Mastriani desencanta, e Botafogo sai na frente

O Botafogo dominou o primeiro tempo, mas teve dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. Contudo, não sofreu, já que o Ceará não conseguiu fazer a transição em contra-ataque. O Vozão só assustou — e nem tanto assim — em uma finalização de longe de Galeano, mas John só acompanhou a bola passando por cima da meta.

Por outro lado, o Botafogo não criou muito, mas teve boas oportunidades. Em seu jogo de despedida, Igor Jesus levou perigo em um chute cruzado, mas Fernando Miguel fez grande defesa com o pé esquerdo. Artur também chegou perto, mas a bola explodiu no travessão. Mas de tanto insistir, o Alvinegro chegou ao gol. No apagar das luzes, Mastriani aproveitou falha do goleiro do Ceará em chute cruzado de Santi Rodríguez e completou para o fundo das redes, aos 44 minutos, para abrir o placar no Nilton Santos.

Etapa final é movimentada e com quatro gols

O jogo ficou mais animado no segundo tempo. Afinal, o Ceará mudou a postura e incomodou mais nos primeiros minutos. Em uma das poucas vezes que o Vozão trabalhou a bola, Mugni fez boa jogada com Pedro Henrique pela esquerda e encontrou Pedro Raul na pequena área. Assim, o camisa 9 balançou as redes para empatar a partida e encerrar o jejum de oito jogos sem marcar.

Depois do bom início do Ceará, a arbitragem entrou em cena e apareceu mais na partida. Edina Alves Batista não deu cartão amarelo para Pedro Henrique após uma entrada dura em Jair. O jogo ficou paralisado para análise do VAR, mas não houve recomendação para a árbitra. Depois, ela foi acionada para rever um desvio no braço de Dieguinho após cruzamento de Artur. Assim, o pênalti foi marcado, Alex Telles converteu e colocou novamente o Botafogo na frente.

O Botafogo cresceu após o gol de Alex Telles. Pouco depois, Artur quase ampliou aos 29, mas Fernando Miguel fez grande defesa. Logo na sequência, em jogada semelhante de Artur, a bola sobrou para Marlon Freitas. Dessa forma, o camisa 17 aproveitou e fez o terceiro do Fogão. No fim, o Ceará descontou com Pedro Raul, aos 41, e gerou um desconforto no Glorioso nos minutos finais. Contudo, não conseguiu evitar a festa alvinegra na despedida de Igor Jesus.

BOTAFOGO 3 x 2 CEARÁ

Brasileirão – 10ª rodada

Data: 04/06/2025

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Mastriani, 44’/1ºT (1-0); Pedro Raul, 11’/2ºT (1-1); Alex Telles, 26’/2ºT (2-1); Marlon Freitas, 31’/2ºT (3-1); Pedro Raul, 41’/2ºT (3-2)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Mateo Ponte, 35’/2ºT); Gregore (Allan, 35’/2ºT), Marlon Freitas e Santiago Rodríguez (Nathan Fernandes, 15’/2ºT); Artur, Mastriani (Danilo Barbosa, 30’/2ºT) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza (Fernandinho, 44’/2ºT), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Lourenço, 27’/2ºT), Dieguinho (Lucas Lima, 34’/2ºT) e Mugni (Matheus Araújo, 28’/2ºT); Galeano, Pedro Henrique (Lelê, 34’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartões amarelos: Nathan Fernandes (BOT); Willian Machado e Pedro Henrique (CEA)

