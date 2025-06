Chelsea acerta com segundo reforço para o Mundial de Clubes

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira (4) a contratação do atacante Liam Delap. O jogador, que estava no Ipswich Town, rebaixado para a segunda divisão inglesa, assinou contrato com os Blues até 2031. Dessa maneira, ele se torna o segundo reforço para o Mundial de Clubes. Antes, o clube londrino havia acertado a chegada de Dário Essugo, contratado junto ao Las Palmas, da Espanha.

Aos 22 anos, Delap também era alvo de outros clubes da Premier League, como Manchester United e Nottingham Forest, mas optou pelo Chelsea, que voltará a disputar a Champions na próxima temporada.

Os clubes não divulgaram os valores da negociação, mas, segundo a imprensa britânica, o Chelsea pagou 35 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do atleta.

Liam Delap, welcome to our house. ???? pic.twitter.com/EO3GIT0mlv — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2025

Na temporada 2024/2025, Delap marcou 12 gols e deu duas assistências em 40 partidas pelo Ipswich Town.

