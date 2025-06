Mastriani desencanta e celebra primeiro gol pelo Botafogo

Mastriani fez o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Mastriani sentiu a emoção de marcar pela primeira vez com a camisa do Botafogo. Afinal, o atacante uruguaio abriu o placar na vitória do Glorioso sobre o Ceará por 3 a 2, nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, pela 10ª rodada do Brasileirão. O jogador celebrou o feito e ressaltou a importância para dar confiança para a sequência da temporada.

Veja a classificação do Brasileirão!

“Muito importante. Estava procurando fazer o primeiro gol, estava muito difícil, mas finalmente saiu num jogo muito difícil. Vamos seguir trabalhando para ajudar o Botafogo a conquistar mais pontos”, disse o jogador.

Foi o décimo jogo de Mastriani pelo Botafogo. Enfim, marcou pela primeira vez. Contratado por empréstimo com opção de compra até o fim do ano junto ao Athletico-PR, o atacante uruguaio marcou aos 44 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Alex Telles e Marlon Freitas completaram o placar para o Alvinegro, enquanto Pedro Raul descontou para o Ceará.

Com a vitória, o Botafogo subiu para o sexto lugar com 18 pontos. Já o Ceará, por sua vez, está na décima colocação, com 15. Agora, o Glorioso se prepara para disputar o Mundial de Clubes da Fifa. Afinal, estreia na competição no próximo dia 15, às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Estádio Lumen Field, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.