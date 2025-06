Prefeito de Guayaquil mostra preocupação com violência em palco de jogo do Brasil

A Seleção Brasileira já está preparada para o primeiro compromisso sob o comando de Carlo Ancelotti. Contudo, o palco da partida desta quinta-feira (5) não é um dos mais seguros atualmente. Afinal, o prefeito de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunciou nesta quarta (4) uma tentativa de “atentado” com explosivos nos comércios locais.

Atualmente, Guayaquil é uma das cidades mais violentas do Equador. Afinal, foram registrados mais de três mil assassinatos entre janeiro e abril deste ano. Em 2024, o país apresentou uma taxa de 38 homicídios por 100 mil habitantes. No Brasil, por exemplo, a taxa foi de 18,2 no mesmo período.

Uma das explosões ocorreu em um setor comercial popular de Guayaquil, conhecido como La Bahía. Assim, três estabelecimentos sofreram danos materiais, como portas e telhados que foram destruídos. Dessa forma, foi preciso acionar o Grupo de Intervenção e Resgate (GIT), que detonou os artefatos “de forma controlada”.

A suspeita é de que as explosões são relacionadas a extorsões sofridas pelos comerciantes por parte de grupos criminosos. O Brasil enfrenta o Equador nesta quinta, às 20h (de Brasília), no Monumental de Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Dessa forma, o jogo marca a estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.