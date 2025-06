Ancelotti realiza último treino antes da estreia e não dá pistas sobre escalação

A Seleção Brasileira encerrou nesta quarta-feira (04) a preparação para a estreia do treinador Carlo Ancelotti, contra o Equador. O trabalho aconteceu no estádio Monumental de Guayaquil, palco do duelo contra a La Tri, a partir das 20h, desta quinta-feira (05).

A imprensa teve acesso a apenas 15 minutos do trabalho. Ao contrário do último treino em São Paulo, o time trabalhado pelo italiano acabou não sendo descoberto pelos jornalistas. A expectativa é que se mantenha a equipe que treinou no Joaquim Grava, com: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Vinicius Júnior e Richarlison.

Mais cedo, em entrevista coletiva, Ancelotti não quis antecipar a escalação, mas deixou claro qual tipo de jogo espera do Brasil. O treinador aposta que a criatividade pode nutrir o trabalho no ataque, mas que a defesa não pode ficar de lado.

“Creio que competir, tentar ganhar e fazer uma partida completa, não só pensar no ofensivo. Não dá para fazer só uma coisa boa. Creio que o ofensivo vamos fazer bem pela criatividade que temos. A defensiva temos que ter uma equipe solidária, que compita, lute, trabalhe junto. Os dois aspectos são importantes para amanhã (quinta-feira). Quero uma equipe que joga uma partida completa”, afirmou.

