Fluminense inaugura novo estúdio da FluTV no Maracanã

O Fluminense inaugurou nesta quarta-feira (4) o novo estúdio da FluTV no Maracanã. O evento de inauguração contou com o casting, sócios e o presidente Mário Bittencourt, além de convidados como jornalistas, influenciadores, ex-jogadores e artistas. Contudo, essa não foi a única novidade. Afinal, o canal passou por diversas mudanças, como a identidade visual.

Além da mudança na identidade visual, a FluTV também apresentou novidades como uma nova grade de programação, casting e corpo técnico. Assim, os novos conteúdos no canal oficial no YouTube começam a partir do Mundial de Clubes. Durante a competição, serão realizados conteúdos nos Estados Unidos, como boletins diários e um telejornal com informações da preparação do time.

O novo estúdio da FluTV no Maracanã foi projetado em conjunto com a Caburé Studio. Afinal, já fez trabalhos para TV Globo, SporTV e NBA. Os cenógrafos responsáveis foram Satsumi Murakami e Flávio da Costa. Assim, a proposta é ter um espaço versátil, que possibilite a execução de programas em diversos formatos e produção de conteúdo de maneira otimizada, com a parte operacional alocada em uma sala anexa.

O estúdio tem vista panorâmica para o campo e as arquibancadas do Maracanã. Cinco sócios do Fluminense e seus acompanhantes estiveram presentes no evento após fazerem o resgate no Programa de Experiências. Dessa forma, os torcedores conheceram as instalações do estúdio em primeira mão e participaram do coquetel de lançamento.

