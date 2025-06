Vasco avança em ajustes para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão

Treino do Vasco no CT Macyr Barbosa - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Nesta quarta-feira (4), no CT Moacyr Barbosa, o Vasco deu sequência à preparação para o duelo contra o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entrarão em campo na quinta (12), no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

O técnico Fernando Diniz, ao lado de sua comissão técnica, comandou o treino desta tarde, em que o elenco cruz-maltino fez trabalhos com bola. Já os goleiros passaram por treinos específicos de defesa.

O entendimento no clube é o de que o time precisa dar uma resposta já no próximo compromisso pelo Brasileirão. Isso porque, no último sábado, a equipe perdeu para o Red Bull Bragantino, em São Januário, e foi amplamente dominada.

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, sendo cinco derrotas, o Vasco ocupa a 15ª posição, com dez pontos, e só não passou a integrar a zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate.

