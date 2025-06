Botafogo-SP x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

A Série B começa a sua 11ª rodada na noite desta sexta-feira (05). No jogo que abre a rodada, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Coritiba, a partir das 18h, no Estádio Santa Cruz, em uma partida que coloca equipes que estão em situações opostas na tabela.

A Pantera vem de uma sequência de duas partidas sem perder. Entretanto, o time paulista está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com nove pontos. Já o Coxa vive um momento embalado, com três vitórias consecutivas, e saltou para a vice-liderança, com 19 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão na ESPN, em TV fechada, e do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Botafogo

Vindo com um empate fora de casa, a Pantera tenta a reabilitação no campeonato. Com apenas duas vitórias, a equipe paulista aposta na força de seu estádio para conseguir deixar a zona de rebaixamento. Para encarar o Coxa, Allan Aal não tem desfalques e deve repetir a mesma formação que empatou com a Ferroviária.

Como chega o Coritiba

O Verdão vive um grande momento na competição. Com três vitórias consecutivas, o Coxa já ocupa a vice-liderança e quer se fixar de vez na parte de cima da tabela. O treinador Mozart viaja reforçado para o confronto no interior paulista. Os reforços da janela: Jacy, Clayson e Iury Castilho já estão regularizados e podem estrear com a camisa alviverde. Sebastián Gómez, suspenso pelo terceiro amarelo, é desfalque do lado coxa-branca. Nicolas Careca, lesionado, também fica de fora.

BOTAFOGO-SP X CORITIBA

11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data e horário: 05/06/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Dramisino e Leandro Maciel; Jonathan Cafu, Matheus Régis e Alexandre Jesus. Técnico: Allan Aal

CORITIBA: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado e Geovane Meurer (De Pena); Vini Paulista, Josué e Lucas Ronier (Everaldo); Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Márcio Iglesias Araújo Silva e Janystony Rabelo de Melo (ambos do PI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.