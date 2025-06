Europeus dominam em estreantes no Mundial de Clubes da Fifa

Será que o troféu do Mundial de Clubes irá para um dos estreantes no torneio? - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Mundial de Clubes da Fifa terá sua primeira edição em formato de Copa do Mundo em 2025. Assim, 32 clubes se dividem em oito grupos, com equipes de todos os continentes do globo.

Mas você, Joganauta, saberia dizer quais destes 32 são estreantes em Mundiais? Levando em consideração, é claro, o formato adotado pela Fifa, que começou em 2000, em versão realizada no Brasil e vencida pelo Corinthians em final contra o Vasco, no Maracanã. Venha com o Jogada10 para saber e matar sua curiosidade.

LEIA MAIS: Vini Jr, Rodrygo, Savinho e mais: 11 brasileiros aparecem entre os jogadores mais valiosos do mundo

Dos 32 clubes, somente oito nunca foram para o Mundial da Fifa. Todos os times sul-americanos, aliás, já disputaram a competição. Flamengo e Palmeiras jogaram duas vezes, enquanto Fluminense e Botafogo atuaram uma única vez cada. Já os argentinos River Plate e Boca Juniors também já conhecem a competição. O River, afinal, disputou duas vezes (2015 e 2018). O rival Boca, por sua vez, atuou em 2007.

Assim, sete dos oito que nunca participaram são oriundos da Europa, confederação que fornece o maior número de clubes (12). Destes, somente cinco já conhecem o principal torneio de times da Fifa. São eles o Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Chelsea e Inter de Milão. Todos esses venceram ao menos uma vez o torneio, com o Chelsea sendo o único que perdeu na final (para o Corinthians, em 2012).

Dessa forma, os estreantes oriundos da Europa são: Porto, PSG, Atlético de Madrid, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus e RB Salzburg. O único não-europeu que estreará no certame é o Inter Miami, de Lionel Messi, que conquistou a vaga por ser do país-sede do torneio.

Times estreantes em Mundial de Clubes da Fifa

Porto (POR)

PSG (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Benfica (POR)

Borussia Dortmund (ALE)

Juventus (ITA)

RB Salzburg (AUS)

Inter Miami (EUA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.