Fluminense desiste da negociação pelo atacante Nico López, do Nacional-URU

Nico López em ação com a camisa do Nacional, um dos clubes mais importantes do Uruguai - (crédito: Foto: Divulgação/Nacional-URU)

O Fluminense segue na busca por reforços para o Mundial de Clubes, visto que a janela de transferências extra está aberta até o próximo dia 10. No entanto, o clube carioca desistiu da negociação pelo atacante Nico López, do Nacional-URU, logo após uma reavaliação interna sobre a proposta pelo atleta. A informação é do portal “ge”.

Apesar da resposta inicial ter sido positiva, o Tricolor preferiu não dar sequência às conversas. No momento, o clube segue no mercado, já que deixou em aberto quatro vagas na lista de inscritos para o torneio da Fifa, nos Estados Unidos.

No futebol brasileiro, o uruguaio atuou pelo Internacional, visto que foi a maior compra do clube gaúcho. Por lá, esteve em 168 jogos, entre o meio de 2016 e o fim de 2019, com 40 gols e 17 assistências.

Dessa forma, o jogador está em sua terceira passagem por um dos maiores clubes de seu país. Ele iniciou o ano como titular, mas perdeu a vaga no time com Martín Lasarte, demitido no fim de março. Com a chegada de Pablo Peirano, o atleta voltou a figurar entre os onze iniciais.

Olho na agenda

O Fluminense está no Grupo F do Mundial de Clubes com Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O Tricolor viaja em voo fretado, que terá como destino a OG, a Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia. Por lá, o time fará atividades antes da estreia, no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, às 13h (de Brasília), em Nova York. Será o maior período de treinamento do técnico desde sua chegada no início de abril.

Em seguida, o time enfrenta o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, também em Nova York, e o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, joga em Atlanta no dia 1/7 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/6 (se passar em segundo).

