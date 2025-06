Diretoria do Corinthians fará reunião para selar o futuro de Gustavo Henrique

O Corinthians e os representantes do zagueiro Gustavo Henrique marcaram uma reunião para as primeiras semanas de julho, com o objetivo de decidir o futuro do atleta. Com vínculo até o fim da temporada, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Caso não haja entrave entre as partes, ambos devem reajustar suas expectativas. Segundo o portal ‘ge’, o desejo de Gustavo Henrique é permanecer no Corinthians, disputar espaço e renovar. Aos 31 anos, o zagueiro foi titular em boa parte do time.

VEJA: Dorival terá primeira semana livre de treinamentos no Corinthians para ajustes

Em 2025, Gustavo Henrique disputou 11 partidas, sendo titular em todas. Ele atuou os 180 minutos da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, não sofreu gols e ainda conquistou o título. Atualmente, está fora de combate por causa de uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal, problema que o acompanhava desde o fim do ano passado.

A diretoria do Timão ainda não definiu o futuro do jogador. Com a instabilidade política no clube, o diretor de futebol, Fabinho Soldado, não consegue planejar o futebol como gostaria. Embora tenha autonomia para trabalhar, agora depende da assinatura de Osmar Stabile, presidente em exercício, para seguir com suas ações.

