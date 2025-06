Vasco segue na busca por novo executivo de futebol e tem um favorito

O Vasco segue sem um diretor-executivo de futebol desde a demissão de Marcelo Sant’Ana. Afinal, sabe que necessita de um novo profissional na pasta para contribuir nas negociações por possíveis reforços. Com isso, o clube já tem um nome favorito para assumir o cargo: Bruno Costa, ex-Fortaleza. A informação é do portal “ge”.

Desde que deixou o Leão do Pici, em abril, o diretor, de 43 anos, está livre no mercado. Ele é formado e pós-graduado em Gestão Esportiva e chama a atenção do CEO cruz-maltino Carlos Amodeo.

Ao longo das últimas semanas, o clube carioca promoveu entrevistas e encontros com potenciais substitutos. Um dos nomes que apareceu entre os cogitados foi o de Eduardo Freeland, ex-Botafogo, Bahia e atualmente no Avaí.

O favorito do presidente Pedrinho era Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF. Ele apostava na instabilidade da CBF para convencer o profissional. A chance, no entanto, era remota, e o diretor segue na entidade, ainda mais agora com a chegada do técnico Carlo Ancelotti.

Na última segunda-feira (2), Carlos Amodeo conversou com a imprensa, logo após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, na sede da CBF, e falou sobre o assunto.

“Fizemos um processo seletivo, entrevistamos esses profissionais, estamos na fase final das entrevistas e devemos definir isso ao longo dos próximos dias. Espero que a gente defina isso dentro desta semana. É nosso objetivo concluir esse processo para que esse profissional se junte ao nosso time o mais rápido possível e possa trabalhar em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido”, afirmou o CEO do Vasco.

