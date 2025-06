Austrália bate reservas do Japão e se aproxima da Copa do Mundo

A Austrália deu um grande passo para conquistar uma vaga para a Copa do Mundo de 2026. Na manha desta 5ª feira, 5/6, em sua casa, Estádio Optus, em Perth, venceu o jogo por 1 a 0 a ferro e fogo. Para se ter ideia, mesmo jogando com seu time reserva, o já classificado Japão dominou totalmente, com 70% de posse e 13 finalizações. A Austrália, que armou tremenda retranca, teve apenas três finalizações, uma única perigosa. Exatamente a que entrou no gol, aos 44 do 2º tempo. Behich foi o herói de uma vitória que parecia improvável pelo que se viu em campo.

Com a vitória, a Austrália chegou aos 16 pontos. Agora, resta apenas uma rodada, e os Socceroos só não garantem a vaga direta no G2 caso a Arábia Saudita, que tem 10 pontos, vença o Bahrain ainda nesta quinta-feira e, na rodada final, derrote a própria Austrália, jogando em casa.

No entanto, há um obstáculo significativo: a diferença de saldo de gols entre as duas seleções é de 10 gols. Ou seja, além de vencer os dois jogos, os sauditas precisarão golear em ambas as partidas para ultrapassar os australianos no saldo e conquistar a segunda vaga direta do grupo. O Japão, com 21 pontos, já está classificado antecipadamente como líder do grupo.

Mas é bom lembrar, os times que terminarm em terceiro e 4º em cada um dos três grupos (de seis equipes), vão para a quarta fase, que darão mais duas vagas.

Como Funciona as Eliminatórias Asiáticas?

Atualmente, a terceira fase das Eliminatórias conta com três grupos de seis equipes. Os times jogam entre si em turno e returno, totalizando 10 rodadas. Assim, ao final dessa etapa:

A – Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga direta na Copa.

B – Mas os terceiros e quartos colocados seguem para uma quarta fase. Essa fase consiste em dois grupos de três seleções, e os primeiros colocados de cada grupo também se classificam. Assim oito seleções da Ásia têm vaga direta à Copa.

C – Contudo, ainda haverá um mata-mata entre os segundos colocados desses grupos da quarta fase, e o vencedor disputará a repescagem mundial, que reunirá seis seleções em busca de duas últimas vagas.

Como foi a vitória da Austrália

Mesmo com um time reserva, o Japão dominou amplamente a partida. No primeiro tempo, a equipe teve 71% de posse de bola e finalizou sete vezes, mas apenas duas tentativas levaram real perigo — ambas com Hirakawa. Em uma delas, o goleiro Matt Ryan fez grande defesa. Já a Austrália, recuada e pouco criativa, arriscou apenas dois chutes, sem qualquer ameaça ao gol adversário.

Na etapa final, os Socceroos melhoraram levemente, enquanto o Japão promoveu a entrada de alguns titulares, incluindo Takefusa Kubo. E foi justamente ele quem quase abriu o placar, em chute rasteiro que passou rente à trave esquerda de Ryan.

Nada indicava que a Austrália sairia com a vitória. No entanto, aos 44 minutos do segundo tempo, a equipe encaixou seu único ataque perigoso. McGree fez ótima jogada pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Mesmo bem marcado, Behich finalizou de primeira. A bola morreu no canto esquerdo do goleiro Tani, que nada pôde fazer.

Foi uma vitória improvável e injusta pelo que se viu em campo, mas extremamente valiosa para a Austrália. Afinal, o resultado pode ser determinante na briga pela vaga direta à Copa do Mundo. A classificação pode ser confirmada ainda nesta quinta-feira, dependendo do desempenho da Arábia Saudita contra o Bahrain.

AUSTRÁLIA 1X0 JAPÃO

9ª Rodada da terceira fase das Eliminatórias da Ásia

Data: 5/6/2025

Local: Optus, Stadium,Perth (AUS)

Gol: Bechick, 44’/2ºT (1-0)

AUSTRÁLIA: Ryan;Cicati, Degenek e Burgess; Miller (Geria, 22’/2ºT), O Neil, Teague (Yazbek, Intervalo), Behich e Boyle (Mcgree, Intervalo); Metcalfe (Arzani, 35’/2ºT) e Borello (Duke, 22’/2ºT). Técnico: Tony Popovi?

JAPÃO: Tani;Sekine, Watanabe (Takai, 23’/2ºT) e Machuda (Seko, Intervalo); Horakawa, Fugita, Sano (Kubo, 19’/2ºT) e Tawaratsumita (Nakamura, 19’/2ºT); Susuki, Kamasa e Ohadhi (Mahino, 23’/2ºT). Técnico: Hajime Moriyasu

Árbitro: Qasim Matar Ali Al-Hatmi (OMA)

Cartão amarelo: Não teve

