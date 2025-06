Alexandre Mattos segura Gabriel Veron no Santos

Alexandre Mattos fará reunião com Veron para definir futuro do jogador - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Alexandre Mattos chegou ao Santos com diversos problemas para resolver, entre eles a situação do atacante Gabriel Veron. Por isso, ele solicitou que o clube não devolva o jogador ao Porto, de Portugal. O contrato com o Santos vai até o fim deste ano.

A diretoria quase devolveu o atleta ao clube português, mas decidiu segurá-lo após o pedido de Mattos e agora aguarda uma definição. Mesmo fora da lista de relacionados na derrota para o Botafogo, no último domingo, Mattos acredita que Gabriel Veron tem potencial para ajudar o Santos no Brasileirão, principalmente nesta fase ruim.

VEJA: Alexandre Mattos chega ao Santos e tem encontro com a diretoria

A indisciplina é um dos principais problemas envolvendo Veron. O atacante já faltou a treinos sem justificativa e chegou atrasado em outras ocasiões. Mattos, que o conhece desde os tempos de Palmeiras, quando Veron subiu ao time profissional, pretende conversar com ele nos próximos dias. O dirigente quer aproveitar as pausas da Data Fifa e, depois, do Mundial de Clubes para isso.

Com ou sem Gabriel Veron, o Santos planeja contratar outro jogador para o setor ofensivo. Segundo o UOL, um dos nomes em análise é o do espanhol Javi Puado, conhecido pela velocidade. A diretoria também prioriza a chegada de um volante e de um zagueiro para a sequência da temporada, em que o clube disputa apenas o Campeonato Brasileiro.

