Calleri posta foto de recuperação no São Paulo; confira situação do atacante

O atacante Calleri foi submetido a uma cirurgia no mês passado para corrigir a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Nas redes sociais, o jogador mostrou como anda o tratamento. No entanto, ele ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

Ele já realiza exercícios fora da maca e consegue treinar na esteira, no CT da Barra Funda. Apesar da evolução, deve voltar a treinar com bola apenas entre seis e nove meses. A lesão aconteceu em abril, no confronto com o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

Também em abril, Calleri fez a cirurgia e iniciou o tratamento físico no Reffis duas semanas depois. Sem poder contar com o camisa 9, o técnico Zubeldía tem escalado André Silva e o jovem Ryan Francisco, revelado em Cotia. A busca por um novo reforço continua e, como o Jogada10 antecipou, Carlos Vinícius está entre os nomes analisados.

Além de Calleri, o São Paulo lida com outros problemas no departamento médico. Estão fora de combate:

Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar)

Igor Vinícius (lombalgia)

Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito)

Ferreira (lesão na fáscia plantar do pé esquerdo)

Marcos Antônio (lesão na parte posterior da coxa esquerda)

Ruan (dores no joelho direito)

Oscar (edema na parte posterior da coxa esquerda)

