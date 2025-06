Conheça o Los Angeles FC, do Grupo D do Mundial de Clubes

O Los Angeles FC chega ao Mundial de Clubes da FIFA 2025 com um elenco renovado e competitivo, um tanto diferente daquele que venceu a Concacaf Champions League em 2022.

O LAFC integra o Grupo D do Mundial e será rival do Flamengo. Completam essa chave os africanos do Espérance de Tunis e o gigante europeu Chelsea.

Jogos do Los Angeles FC no Mundial

16/6 – 16h (horário de Brasília)

Chelsea x Los Angeles FC – em Atlanta

20/6 – 19h (horário de Brasília)

Los Angeles FC x Espérance – em Tennesse

24/6 – 22h (horário de Brasília)

Los Angeles FC x Flamengo – em Orlando

Como o Los Angeles FC se classificou

O Los Angeles FC foi confirmado como o último classificado para o Mundial de Clubes 2025 após a exclusão do León, do México, da competição. Ainda que tenha sido campeão da Concacaf Champions League de 2023, o time mexicano pertence ao mesmo proprietário do Pachuca, outro clube classificado para o torneio mundial, o que é proibido pela Fifa.

Assim sendo, uma partida extra foi feita entre o vice-campeão da competição continental, o LAFC, e o Club América, atualmente o time de maior pontuação no ranking da Concacaf.

Por fim, a equipe estadunidense garantiu sua presença no Mundial de Clubes ao vencer os mexicanos por 2 a 1 na prorrogação.

Destaques do Los Angeles FC

O Los Angeles FC tem alguns jogadores campeões do mundo em seu elenco. E o primeiro é justamente seu camisa 1: o goleiro francês Hugo Lloris. Então capitão de sua seleção, ele levantou o troféu da Copa do Mundo de 2018 e foi vice em 2022.

O outro campeão mundial é o também francês Olivier Giroud, que estava com Lloris nas campanhas de 2018 e 2022 e, além disso, fez história em gigantes europeus como Chelsea e Milan.

Time-base (varia entre 4-3-3 e 4-2-3-1)

Hugo Lloris; Sergi Palencia, Maxime Chanot, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Igor Jesus, Timothy Tillman, Mark Delgado; Cengiz Ünder, Olivier Giroud, Denis Bouanga.

Técnico: Steve Cherundolo

Ex-jogador de futebol, com uma notável carreira no Hannover 96, da Alemanha, o técnico do Los Angeles FC é Steve Cherundolo. Escolhido em janeiro de 2022, liderou a equipe com notável sucesso. Sob sua direção, o LAFC conquistou o Supporters’ Shield e a MLS Cup em 2022, além de alcançar as finais da Concacaf Champions League e da MLS Cup em 2023. No entanto, Cherundolo deixará o cargo ao final da temporada de 2025 por motivos pessoais.

Raio-X do Los Angeles FC

Nome: Los Angeles Football Club

País: Estados Unidos

Cores: Preto e dourado

Fundação: 30/10/2014

Apelido: The Falcons

Ídolo histórico: Carlos Vela

Principais títulos: MLS Cup de 2022, U.S Open Cup de 2024 e duas Supporters’ Shield (2019 e 2022)

