Técnico do Equador explica situação de Plata, do Flamengo: ‘Faz parte do grupo’

O Equador volta a entrar em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, nesta quinta-feira (5). Assim, a seleção nacional mede forças com o Brasil, às 20h (de Brasília), em Guayaquil, porém uma polêmica com o Flamengo, após a convocação de Gonzalo Plata, ganhou os noticiários.

Afinal, o equatoriano tem uma lesão no joelho direito a não atuou nos últimos oito jogos do Rubro-Negro na temporada. Mesmo assim, apareceu entre os convocados desta Data Fifa, chegou a se apresentar, porém voltará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (6). O técnico Sebástian Beccacece explicou o motivo da presença do jogador e também de Enner Valencia, do Internacional.

“Queríamos tirar proveito desses 7 dias, porque sabíamos da situação de Enner e Gonzalo. Eles fazem parte desse grupo, é por isso que estão aqui. Quando um grupo está armado, você quer compartilhar com esses jogadores. Não o vejo há três meses. Se eu tenho a possibilidade de um jogador que não chega ao primeiro jogo, mas consegue jogar o segundo, vou convocá-lo. E se não chegarem também vou fazer, porque são parte do grupo”, disse.

O Flamengo, então, enviou um ofício em que afirma que médicos da seleção equatoriana foram à residência e avaliaram o atleta, com um “procedimento à revelia”. Para o clube carioca, eles pretendiam “antecipar etapas”, algo que poderia prejudicar sua atual situação física e clínica.

Presidente da Federação rebate

Francisco Egas, presidente da Federação Equatoriana de Futebol, se pronunciou após a nota oficial do Flamengo divulgada na última sexta-feira (30) sobre o caso de o atleta. O dirigente afirmou que o Equador manteve comunicação com o clube e que tudo o que foi feito com Plata era de conhecimento do clube carioca.

“Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastián (Beccacece) não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo (Plata) foi com o conhecimento das pessoas do clube”, disse antes de completar:

“Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições, o Mundial de Clubes, nesse sentido para eles, e só para eles, era melhor que o jogador não viesse. Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma Data Fifa, nós também temos nossas prioridades, quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele”, comentou o presidente na concentração, em entrevista à ‘Rádio Sucre’.

Procedimento médico em Plata

O departamento médico do Flamengo realizou um procedimento no joelho direito do atacante. No entanto, o DM equatoriano adotou outra postura e fez outro procedimento. Como as partes discordavam do tratamento, os procedimentos foram distintos.

Plata, afinal, sofreu o edema ósseo no joelho direito no dia 19 de abril, em clássico contra o Vasco, e não joga há 33 dias, desde a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB pela Copa do Brasil. A expectativa do clube é contar com o equatoriano para a estreia no Mundial de Clubes, diante do Espérance, da Tunísia, no próximo dia 16.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (6) para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o Departamento Médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA”, parte da nota do Rubro-Negro.

