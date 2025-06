Ronaldo e Thiago Maia disputam a vaga de Fernando no Inter

Com ausência de Fernando, Ronaldo (direita) e Thiago Maia (direita) concorrem pela titularidade no Inter - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O técnico Roger Machado precisará solucionar mais um problema de lesão no Inter nesta temporada. Afinal, o time não contará com o meio-campista Fernando por cinco meses, no mínimo. Em uma perspectiva mais pessimista, o seu retorno pode ocorrer somente em 2026 pela grave lesão no joelho direito. O desfalque será impactante pela eficiência do jogador nos passes e pela proteção que concede ao setor defensivo.

Assim, Ronaldo e Thiago Maia despontam como os principais candidatos a substituto imediato. Fernando sofreu a lesão no joelho no último compromisso do Colorado, na derrota para o Fluminense, no Brasileirão. Na ocasião, a escolha do comandante foi pelo camisa 29. Apesar disso, em outras situações que Fernando foi baixa, a preferência foi pelo camisa 16. Isso porque, na análise de Roger Machado, ele se adequa melhor à função de primeiro volante.

A prioridade é usar Thiago Maia como segundo volante. Ele já desempenhou este papel no Santos, Flamengo e até na Seleção Olímpica de 2016. Ele se adaptou à nova atribuição exatamente quando passou a trabalhar com o atual técnico do Internacional. Por isso, há uma indefinição qual dos dois iniciará a partida contra o Atlético, no dia 12 de junho, após a data Fifa.

Desfalque de Fernando será impactante para o Inter

Fernando é uma peça essencial, já que acertou 91% dos 1.237 passes que fez. Inclusive, também se notabiliza pela capacidade em dar proteção a linha de defesa e pela sua liderança no vestiário graças a sua experiência. Desta forma, caso o entendimento seja que nenhum dos dois seja o substituto ideal. Com isso, há a chance do Colorado monitorar o mercado de transferências em busca de um outro volante com características mais parecidas.

