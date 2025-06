Santos fará jogo-treino com a Portuguesa Santista no sábado

No próximo sábado (7), o Santos fará um jogo-treino contra a Portuguesa Santista, no CT Rei Pelé. A atividade servirá para o técnico Cleber Xavier testar e rodar o elenco. O próximo compromisso oficial, no entanto, será no dia 12, contra o Fortaleza, no Castelão.

Cleber Xavier não terá com o volante Tomás Rincón e o atacante Soteldo, convocados para defender a Venezuela nas Eliminatórias. Além deles, o lateral-direito JP Chermont e o atacante Deivid Washington também serão desfalques. Ambos estão com a Seleção Brasileira sub-20, que enfrenta o Egito em amistosos preparatórios para o Mundial da categoria, em setembro.

Escalação do Santos

Aderlan ainda é dúvida para o jogo-treino. O lateral, que ficou fora nos últimos três jogos, segue em recuperação de dores na coxa direita. Com isso, a provável escalação tem: Gabriel Brazão; Leo Godoy (Souza), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar.

A Portuguesa Santista foi rebaixada para a Série A3 do Campeonato Paulista. O clube passa por uma reformulação no elenco para disputar a Copa Paulista, que começa no dia 14 de junho.

