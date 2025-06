Botafogo negocia com Hinestroza, do Atlético Nacional-COL

Marino Hinestroza tem se destacado com a camisa do Atlético Nacional, da Colômbia - (crédito: Foto: Ernesto Ryan/Getty Images)

Ativo na janela extra de transferências, o Botafogo mira mais uma contratação para o Mundial de clubes, nos Estados Unidos. Trata-se do atacante Marino Hinestroza, destaque do Atlético Nacional-COL na Libertadores. No momento, o clube colombiano pede 10 milhões de euros pelo jogador. A informação é do portal “ge”.

Contudo, a direção alvinegra não pretende gastar tal quantia e tenta diminuir a pedida para avançar na transação. Afinal, o clube corre contra o tempo para a inscrição dos jogadores, que disputarão o novo torneio da Fifa (fecha no próximo dia 10).

Revelado pelo América de Cali, Hinestroza chegou a passar pelas divisões de base do Palmeiras por empréstimo, mas logo chegou a um acordo com o Pachuca, do México.

Além disso, o jogador também atuou pelo Columbus Crew, dos Estados Unidos, antes de assinar com o Atlético Nacional, da Colômbia. Por lá, ele estufou a rede oito vezes e deu oito assistências, em duas temporadas.

Por fim, na atual campanha da Libertadores, o colombiano esteve em campo em cinco das seis partidas da fase de grupos. Em uma das chave mais complicadas, ele fez um gol e três assistências e ajudou sua equipe a avançar às oitavas, mesmo diante de Internacional, Bahia e Nacional-URU.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook