Alex Santana estreará pelo Grêmio só depois da parada para o Mundial

O meio-campista Alex Santana precisará aguardar um pouco para estrear pelo Grêmio. O jogador desembarcou em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (5), para passar por exames médicos. Caso ele seja aprovado nos testes físicos e clínicos assinará até o final do ano.

Na teoria, Alex já estaria disponível para fazer sua primeira partida no último compromisso antes da paralisação na temporada, contra o Corinthians, no dia 12 de junho, na Arena pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, foi o justamente o Timão foi que emprestou o atleta, condição prevista no contrato de empréstimo.

Desta forma, o meio-campista precisará aguardar a retomada da temporada para estrear pelo Grêmio. No caso, o duelo contra o Cruzeiro pela 13ª rodada do Brasileirão, em Belo Horizonte, na semana do dia 12 de julho, em data ainda a ser confirmada pela CBF.

Entre os dias primeiro a 10 de junho, estará aberto o período extra para contratações criado pela Fifa para os times que vão disputar o novo Mundial de Clubes. Assim, com o intuito de evitar uma desigualdade, a CBF ampliou o privilégio aos demais clubes brasileiros.

Grêmio se mostra esperançoso que fechará a contratação de Adryelson

Outro alvo do Tricolor Gaúcho é o zagueiro Adryelson, ex-Botafogo, que atualmente defende o Anderlecht, da Bélgica, por empréstimo, mas pertence ao Lyon. O Imortal e o clube francês ainda estão em fase de discutir o modelo da negociação. O defensor perdeu espaço no elenco do time europeu, mas se tem ciência que ele segue valorizado no mercado. Por isso, ainda estuda se o ideal será cedê-lo em um novo empréstimo ou negociá-lo em definitivo. Em dezembro do ano passado, o Cruzeiro tentou a contratação do atleta.

Na ocasião, o clube francês estipulou que aceitava liberá-lo com o pagamento de dez milhões de euros (R$ 64 milhões na cotação do período). O entendimento é de que houve mudança neste cenário. Afinal, avaliação de pessoas com envolvimento na negociação indica uma quantia inferior para vendê-lo, neste momento. A propósito, a venda do lateral-esquerdo Cuiabano do Botafogo, ex-Grêmio, ao futebol inglês é uma esperança para os gaúchos. Isso porque há a expectativa que a conclusão das tratativas permita uma aproximação entre a diretoria do Imortal e os representantes do grupo Eagle. A relação entre as duas partes já é harmônica. Por sinal, recentemente o Santos entrou na briga com o Tricolor Gaúcho pela contratação de Adryelson.

