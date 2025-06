Marido de Renata Silveira aplica ‘desafio do Arrascaeta’ à narradora da Globo; veja vídeo

O marido da narradora Renata Silveira, Leandro Guimarães, está prestes a iniciar uma ‘trend’ nova no TikToK. Isso porque a casa do casal agora detém uma ‘nova regra’ a cada gol de Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, no Brasileirão. Detalhada em vídeo no perfil pessoal da locutora, a proposta ocorreu após a ida do empreendedor à Rio Sucrée — confeitaria do uruguaio no Rio de Janeiro.

“Fiz um vídeo para dizer que vou ficar pobre. Meu marido conheceu a confeitaria do Arrascaeta e cismou que a cada gol do Arrascaeta, vai comprar bolo. O cara só é o artilheiro do Brasileiro. Hoje, aliás, chegou com um doce. Delicioso. Agora conheceu a confeitaria e cismou que vai fazer isso a cada gol. Na verdade, ele está doido para encontrar o Arrascaeta lá. Eu mereço? Vou te contar”, brincou Renata.

A preocupação financeira da narradora tricolor tem fundamento. Afinal, a temporada atual já desponta entre as mais impactante do uruguaio no clube. Artilheiro do Rubro-Negro no Brasileirão — nove gols em nove jogos disputados —, ainda acumula quatro assistências.

Para se ter ideia, o camisa 10 participou diretamente de dez gols nos sete compromissos mais recentes do Brasileirão. Foram sete tentos e três assistências aos companheiros. Os números, em comparação com temporadas anteriores, fazem desta a segunda mais prolífica desde 2019.

@renatasilveirag Mereço? ???? #Arrascaeta #gol #futebol #bolo ? som original – Renata Silveira

Marca histórica e liderança no Flamengo

O camisa 10 ainda atingiu outros feitos significativos em meio à coleção de números expressivos. Na goleada sobre o Fortaleza, por exemplo, Arrascaeta completou 100 participações diretas em gols no Brasileiro pelo clube. Com isso, tornou-se líder isolado em ações ofensivas no torneio desde 2019 — à frente de Gabigol e Pedro.

Até o momento, ele soma 46 gols e 54 assistências em 141 partidas da competição nacional. Sua média de contribuição ofensiva é de uma a cada dois jogos. O desempenho em 2019, com 13 gols e 14 assistências em 23 jogos, ainda se mantém como o auge estatístico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rio Sucrée Confeitaria ???? (@riosucree)

Reconhecimento internacional

O rendimento de Giorgian virou destaque no jornal espanhol ‘AS’. O periódico se referiu ao uruguaio como “peça-chave” do Rubro-Negro para o Super Mundial de Clubes, a partir de segunda-feira nos EUA. Segundo a publicação, o meia vive um “momento esplêndido” e pode causar problemas ao Chelsea, um de seus adversários na fase de grupos da competição.

Arrascaeta também estará com o Rubro-Negro para os dueloes diante do Espérance, da Tunísia, e do Los Angeles FC. A estreia carioca acontecerá às 22h (de Brasília), no dia 16 de junho, contra os tunisianos.

Contrato em compasso de espera

Tamanho protagonismo, porém, não lhe rendeu prioridade na escala de renovações da diretoria carioca. A cúpula interrompeu as tratativas para extensão do contrato com o 10, visto que o vínculo atual tem vigência até dezembro de 2026. Entretanto, o empresário do meia, Daniel Fonseca, havia apresentado uma proposta até 2028.