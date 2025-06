Fluminense acerta renovação de contrato de Davi, filho de Felipe Melo

Davi Melo ao lado do pai Felipe Melo no momento da assinatura do contrato. - (crédito: Foto: Marina Garcia/FFC)

O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (5), no Centro de Treinamento Carlos Castilho, a renovação de contrato do volante Davi Melo, filho do ex-zagueiro Felipe Melo, atual comentarista do SporTV. Nesse sentido, o jovem, da equipe Sub-20, assinou o novo vínculo que vai até o fim de 2026.

“É muito boa a sensação de estender meu vínculo e continuar escrevendo minha história pelo Fluminense. Sou muito feliz aqui, e o clube sempre me ajudou a evoluir e crescer. Grato a Deus por isso e pela oportunidade de seguir essa trajetória”, declarou o Moleque de Xerém, acompanhado de seu pai.

Nascido em Santander, na Espanha, o jogador de 19 anos chegou a Xerém em 2022, aos 16. Ele apareceu na lista de relacionados pela primeira vez entre os profissionais na disputa do Campeonato Carioca de 2025.

“Minha expectativa é a melhor possível. Espero continuar trabalhando e evoluindo para crescer ainda mais como atleta e ajudar o Fluminense em seus objetivos. Não faltarão entrega e dedicação”, afirmou.

Campeão do Torneio Leonel Sánchez Lineros Sub-17 de 2022, ele já conquistou dois troféus pelo clube. Nessas conquistas, ele anotou gols na Copa Rio Sub-20, em 2023, e na FIFA Referee Cup da categoria, primeiro título do departamento em 2025.

