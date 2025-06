Governo do Rio lança incentivo a Botafogo, Flamengo e Fluminense para Mundial

Taça do Mundial de Clube na frente do Cristo Redentor - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Governo do Rio de Janeiro lançou, nesta quinta-feira (5), um incentivo a Botafogo, Flamengo e Fluminense que vão disputar o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. A ideia da administração do Estado, afinal, é ajudar a financiar ações dos clubes no país norte-americano para receber torcedores e estrangeiros.

Diante da iniciativa, cada um dos três recebeu cerca de R$ 1 milhão para produzir as respectivas “casas” em território americano. Aliás, os presidentes dos três clubes Bap, Mário Bittencourt e João Paulo Magalhães estiveram presentes no evento na Lagoa.

“A gente sonha com isso o tempo todo. Estamos indo para disputar a competição e vencer. Sabemos que é um campeonato muito difícil. Falei isso para os jogadores essa semana. São 32 clubes como em uma Copa do Mundo são 32 seleções. Depois se torna uma competição mata-mata. Em uma eliminatória tudo pode acontecer. Estamos muito confiantes em fazer primeiramente um grande campeonato e ir avançando”, disse Mário Bittencourt.

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap) também elogiou o apoio do Governo do Rio. No entanto, o mandatário do Botafogo está confiante em boa participação do clube alvinegro na competição.

“O futebol faz parte do Rio de Janeiro. Então estar em um evento em que o governo do Estado apoia três grandes clubes do Rio de Janeiro que vão levar e representar o futebol lá fora é uma grande satisfação e uma honra. Tenho certeza que os clubes cariocas vão representar bem o futebol brasileiro. Vai ser muito bacana”, disse Bap.

“Não tem grupo fácil. Qual é o grupo fácil? Fala aí, qual é? O Botafogo não tem que ter medo, eles que tem que ter medo. Somos o campeões da América do Sul. Quero ver como é que eles estão pensando na gente lá. Quero ver marcar o Igor Jesus. Deixa eles achando que é fácil. O Botafogo vai fazer um grande campeonato”, destacou João Paulo Magalhães.

Estreia dos clubes no Mundial de Clubes

O Botafogo, portanto, enfrenta o Seattle Sounders, no dia 15 de junho, às 23h (de Brasília). No dia seguinte, o Flamengo encara o Esperánce, da Tunísia, às 22h (de Brasília). Por fim, o Fluminense terá o Borussia Dortmund pela frente, na terça-feira (17), às 13h (de Brasília).

