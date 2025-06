‘Plantão médico’ no Inter confirma lesão de três jogadores

A derrota para o Fluminense trouxe consequências graves para o Inter, além de desperdiçar a oportunidade em somar três pontos nos seus domínios. Afinal, três jogadores do Colorado precisaram deixar o gramado por contusões. No caso, o meio-campista Fernando, assim como os atacante Borré e Vitinho. Em comunicado publicado nesta quinta-feira (5), o clube confirmou as lesões e as gravidades dos problemas.

Fernando e Vitinho se encontram em pior situação. O experiente volante sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito. Apesar da seriedade do problema, a situação do meio-campista não necessita de cirurgia. Com isso, ele será submetido a um planejamento em que o departamento médico do Internacional irá monitorar a evolução do seu tratamento.

Além disso, os exames constataram uma fratura no cotovelo esquerdo de Vitinho. Ele passou por uma cirurgia e já começou o processo de recuperação. Com relação a Borré, ele sofreu uma lesão no músculo abdominal e, inclusive, deixou a lista de convocados da Colômbia. Em um primeiro momento, o Colorado não estabeleceu um prazo do retorno deste trio. A respeito de Fernando, em uma perspectiva mais otimista, a volta pode ocorrer em cinco meses, em outubro. Mas a tendência é de que só volte a jogar em 2026.

Desfalques certo e possíveis retornos ao Inter

A única certeza é que Borré, Fernando e Vitinho não estarão à disposição do técnico Roger Machado para o último compromisso da equipe antes da paralisação para a disputa do novo Mundial de Clubes. No caso, o confronto com o Atlético, no dia 12 de junho, na Arena MRV, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Há também uma indefinição se Vitinho terá condições de atuar ainda em 2025. Por outro lado, dois atacantes estão em fase final de recuperação. Carbonero se encontra em etapa de transição do departamento médico para o campo. Já Ricardo Mathias passa pelo período de recondicionamento físico. Deste modo, os dois têm a possibilidade em voltar a ficar à disposição no duelo contra o Galo.

