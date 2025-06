Botafogo desiste de contratar o goleiro Gatito Fernández

O Botafogo não vai contratar o ídolo Gatito Fernández, pelo menos neste momento. O clube tinha conversas encaminhadas para o retorno do arqueiro, mas recuou diante das negociações e preferiu manter as opções na meta que tem no elenco. A informação inicial foi do “ge”.

O jogador estava animado com a possibilidade de retornar ao Botafogo. A diretoria entendia a importância em tê-lo de volta no elenco, mas considera outras posições prioritárias e corre para fechar os novos nomes até a viagem para o torneio nos Estados Unidos.

Em oito anos, Gatito fez 218 jogos pelo Botafogo. Diante disso, o goleiro é o jogador estrangeiro com mais partidas na história do clube e ganhou todo o carinho da torcida alvinegro nas últimas temporadas.

As opções do Botafogo são Léo Linck, reserva imediato de John e que estará apto para viajar ao Mundial de Clubes. Além disso, o Alvinegro investiu na chegada de Cristhian Loor, goleiro que estava no Independiente del Valle. O jogador, inclusive, está no Rio de Janeiro desde a última segunda-feira.

