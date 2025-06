Flamengo negocia contratação de Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou

O Flamengo iniciou a negociação para contratar o meia colombiano Jorge Carrascal, que está no Dínamo de Moscou. A diretoria rubro-negra vê o negócio como avançado, mas precisa correr contra o tempo para selar o acordo para o jogador ficar à disposição para o Mundial de Clubes. Afinal, a lista de inscritos deve ser enviada até o dia 10 (próxima terça-feira). A informação inicial foi da jornalista colombiana Salomé Fajardo.

Jorge Carrascal tem facilidade de atuar nas duas pontas e uma das características é o drible. Aos 27 anos, ele atuou em 35 jogos na Rússia e marcou oito gols, além das três assistências. Antes do Dínamo, Carrascal jogou pelo CSKA, clube em que disputou 45 jogos e marcou sete vezes.

O jogador iniciou sua carreira no Millonarios (Colômbia). No entanto, ele ganhou destaque no River Plate (Argentina). Aliás, Jorge Carrascal recebeu o apelido de “Neymar colombiano” no início da carreira pelo penteados ousados e descoloridos.

Se o Flamengo concretizar o acordo, Carrascal será o segundo jogador confirmado para jogar o Mundial de Clubes. Afinal, o Rubro-Negro já fechou a contratação do volante Jorginho, que estava no Arsenal e chega ao Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (6).

