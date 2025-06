Técnico do Barcelona, do Equador, recebe punição da Conmebol por propaganda irregular

Segundo Castillo, técnico do Barcelona, do Equador, recebeu uma sanção da Conmebol por promover propaganda irregular. A entidade avaliou que o comandante adotou a estratégia do “marketing de emboscada”. Assim, em uma das partidas pela Libertadores, o profissional exibiu a marca da “Lotería Nacional”, um ato considerado proibido. Com isso, recebeu uma multa de 50 mil dólares (aproximadamente R$ 280 mil na cotação atual).

No caso, a estratégia comercial para a exposição da logo da casa lotérica ocorreu por meio de um broche. Por meio de uma nota, a entidade frisou que Segundo Castillo desrespeitou o artigo 6.3.3 do Manual de Clubes da Conmebol.

“O marketing de emboscada será considerado qualquer tentativa de uma entidade, marca ou pessoa não autorizada de obter uma associação indevida de seus produtos ou serviços ou de sua imagem comercial com qualquer torneio organizado pela CONMEBOL, seja nas redes sociais, outras mídias ou fisicamente em áreas ao redor do local da partida ou locais destinados a promover o evento, como fan zones e locais de hospitalidade”, explicou a instituição

O treinador ganhou notoriedade na última edição da fase de grupos da Libertadores pelo uso de roupas chamativas. Principalmente pelo uso de ternos ou smokings. A Conmebol anunciou que o montante referente à punição será retirado das comissões dos direitos televisivos que o Barcelona terá direito. Outra situação que contribuiu para o treinador ganhar popularidade foi a vitória do Barcelona, do Equador, por 3 a 0 sobre o Corinthians, no jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores.

Presidente da Conmebol deve se tornar ‘persona non grata’ no Rio de Janeiro

Foi aprovado, na última quarta-feira (4), um projeto de lei que declara o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, persona non grata na cidade do Rio de Janeiro.

A decisão da Câmera Municipal deve-se ao fato de que além de Domínguez ser omisso ao racismo existente no meio futebolístico, o próprio tem feito declarações preconceituosas sobre os brasileiros. Em março deste ano, por exemplo, ele disse que a Copa Libertadores sem clubes brasileiros seria como “Tarzan sem [a macaca] Chita”.

O responsável pelo projeto foi o vereador Leonel de Esquerda, do Partido do Trabalhador (PT). De acordo com ele, o presidente paraguaio, “no alto de toda sua arrogância, preconceito, racismo e xenofobia”, comparou “nossa maravilhosa miscigenação a um macaco”. A primeira votação foi mais rápida do que o esperado. Não durou nem um minuto e meio. Mas, para que ocorra a sanção por parte do prefeito Eduardo Paes (PSD), a proposta precisa passar por uma segunda análise.

