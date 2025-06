Botafogo aguarda chegada de Joaquín Correa neste fim de semana

O Botafogo e staff de Joaquín Correa fazem os últimos ajustes no contrato para finalizar a negociação. O Alvinegro, afinal, já espera o argentino no próximo domingo, no Rio de Janeiro. A previsão é que ele esteja no voo da delegação voo rumo aos Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes. A informação é do “ge”.

O Botafogo entende que a contratação do jogador é uma oportunidade de mercado, uma vez que ele não renovará com a Inter de Milão. Afinal, o negócio não terá custos de transferências. Haverá valores de luvas e comissões para agentes, como de praxe. O contrato de Joaquín Correa será de dois anos.

Dentro das quatro linhas, o jogador atua como falso nove, mas também pode fazer a função de ponta esquerda. Na última Copa do Mundo, no Qatar, Joaquín esteve na lista de convocados, porém foi cortado por causa de uma lesão no joelho. Para o seu lugar, disputou o torneio Thiago Almada, campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024 pelo clube carioca.

Além do clube italiano, no qual disputou 22 partidas na última temporada, com dois gols e três assistências, o jogador teve outras experiências europeias. Afinal, ele passou por Olympique de Marselha-FRA, Lazio-ITA, Sevilla-ESP, Sampdoria-ITA, enquanto em seu país, defendeu o Estudiantes-ARG.

Na janela especificamente para o Mundial de Clubes, o Botafogo já contratou o meia Álvaro Montoro e o zagueiro Kaio Pantaleão. Além deles, o goleiro Cristhian Loor também já está no clube.

