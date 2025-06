Globo define ‘forma brasileira’ de chamar Carlo Ancelotti

Nesta quinta-feira (5) o técnico Carlo Ancelotti fará sua estreia à frente da Seleção Brasileira. A partida, portanto, terá transmissão da Globo, às 20h (de Brasília). Aliás, a emissora definiu uma nova forma de chamar o treinador italiano.

Visando facilitar a informação para o telespectador, a Globo ordenou para os seus repórteres e apresentadores esportivos, que todos os profissionais de vídeo chamem Ancelotti de “An-cé-lo-tti” e não com sotaque italiano, como é normalmente chamado, de “An-che-lo-tti”, de acordo com o Folha de São Paulo.

Dessa forma, a mudança na pronúncia durante as entradas de repórteres e também nos programas esportivos, visa que todos os telespectadores consigam entender a pronuncia quando se tratar do técnico italiano.

Ancelotti na Seleção

Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira após deixar o Real Madrid no fim de maio, onde teve uma passagem vitoriosa. Assim, o italiano fez a sua primeira convocação e, portanto, fará a sua estreia no comando do Brasil nesta quinta-feira (5).

A Seleção enfrenta o Equador, nesta quinta-feira (5), às 20h, pela 15° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Já na próxima terça-feira (10), o Brasil recebe o Paraguai na Neo Química Arena. Os confrontos podem definir a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Jogadores de Seleção na mão de Ancelotti

Carlo Ancelotti, afinal, treinou 22 jogadores brasileiros que disputaram ao menos uma Copa do Mundo na carreira. Maior destaque para Cafu e Thiago Silva, que disputaram quatro Mundiais.

Na última Copa do Mundo, no Qatar, Tite, portanto, convocou seis jogadores que passaram ou estavam nas mãos de Carlo Ancelotti. Eder Militão, Rodrygo e Vini Jr eram jogadores do Real Madrid na ocasião. Casemiro, Thiago Silva e Richarlison, por fim, tiveram experiência com o “professor”.

