Seleção Brasileira volta ao Isidro Romero Carbo após mais de 30 anos

Brasil volta ao Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias para a Copa de 2026 nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), na estreia do técnico Carlo Ancelotti. Nesse sentido, os comandados do Brasil voltam ao Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, após mais de 30 anos.

Os dois confrontos anteriores, no estádio cuja capacidade é de cerca de 60 mil pessoas, aconteceram em 1993. Em 27 de junho, a Amarelinha empatou por 1 a 1 com a Argentina. O duelo foi pelas quartas de final da Copa América, mas a seleção perdeu, nos pênaltis, por 6 a 5. Müller anotou o gol brasileiro no tempo regulamentar.

Pouco menos de um mês depois, a Canarinho empatou sem gols, com o Equador, pelas Eliminatórias da Copa de 1994, no dia 18 de julho. Este estádio teve sua inauguração em 27 de dezembro de 1987, que contou com a presença de Pelé para o amistoso entre o Barcelona de Guayaquil e o espanhol Barcelona (vencedor do duelo por 1 a 0).

“Em meu país, o Brasil, está o maior estádio do mundo, o Maracanã, mas este de Barcelona é o mais bonito do mundo”, elogiou, o rei do futebol, na ocasião.

Por fim, ao longo da história, o Monumental recebeu três finais de Libertadores, em 1990, 1998 e 2022. Edição nas quais o Olímpia-PAR, Vasco e Flamengo se sagraram campeões, respectivamente.

