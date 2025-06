Uzbequistão faz história e se classifica pela primeira vez para a Copa do Mundo

Jogadores do Uzbequistão comemoram com a torcida a classificação à Copa pela primeira vez em sua história - (crédito: Foto: reprodução de TV)

Pela primeira vez na história, o Uzbequistão garantiu vaga em uma Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, 5/6,empatou com os Emirados Árabes e sua legião brasileira de naturalizados, em 0 a 0. Assim, carimbou a classificação antecipada para o Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A partida foi no estádio Al Nahyan, Abu Dhabi , pela 9ª e penúltima rodada do Grupo A das Eliminatórias Asiáticas.

Com o empate diante do rival direto pela vaga, os uzbeques chegaram aos 20 pontos e já não podem mais ser ultrapassados na segunda colocação, garantindo assim uma das vagas diretas para a Copa. Afinal, os Emirados Árabes, com 14 pontos, estão matematicamente fora do G2. Eles ainda têm chances de classificação para o Mundial. Mas precisarão disputar a 4ª fase, uma repescagem asiática entre terceiros e quartos colocados de cada grupo. O Irã lidera a chave também com 20 pontos e já havia se classificado com antecedência.

Assim,o Uzbequistão se soma aos já classificados para o Mundial. São eles os Estados Unidos, México e Canadá, paíeses anfirtriões; além de Nova Zelândia, Argentina, Irã e Japão.

Como Funciona as Eliminatórias Asiáticas?

Atualmente, a terceira fase das Eliminatórias conta com três grupos de seis equipes. Os times jogam entre si em turno e returno, totalizando 10 rodadas. Assim, ao final dessa etapa:

A – Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga direta na Copa.

B – Mas os terceiros e quartos colocados seguem para uma quarta fase. Essa fase consiste em dois grupos de três seleções, e os primeiros colocados de cada grupo também se classificam. Assim oito seleções da Ásia têm vaga direta à Copa.

C – Contudo, ainda haverá um mata-mata entre os segundos colocados desses grupos da quarta fase, e o vencedor disputará a repescagem mundial, que reunirá seis seleções em busca de duas últimas vagas.

Legião brasileira nos Emirados

Dos 24 convocados dos Emirados Árabes, nada menos do que sete jogadors são brasileiros naturalizados:

Marcus Meloni (ex-Palmeiras) 22 anos

Lucas Pimenta (ex-Botafogo) – 24 anos

Luanzinho (ex-Avaí) – 25 anos

Fabio Lima (ex-São paulo e Vasco) – 31 anos

Caio Lucas (ex-base do São Paulo) – 25 anos

Caio Canedo (ex-Botafogo e Internacional-RS) – 34 anos

Bruno Conceição (ex-Novorizontino) – 23 anos.

Os cinco primeiros começaram no time titular, os dois últimos entraram em campo co0ntra os usbeques.

Jogo morno no início, tensão no fim

O primeiro tempo foi pobre em emoções, sem grandes oportunidades para os dois lados. Os Emirados Árabes conseguiram anular bem o principal jogador uzbeque, Shomurodov (atacante da Roma, da Itália), e finalizaram mais vezes, mas o Uzbequistão controlou a posse de bola, sabendo que o empate já era suficiente para garantir a vaga.

Na segunda etapa, o jogo ganhou em tensão, com a seleção da casa se lançando mais ao ataque, ciente de que somente a vitória interessava. Isso abriu espaços para o Uzbequistão explorar o contra-ataque. Em uma dessas jogadas, aos 15 minutos, Alijonov fez grande jogada pela direita e cruzou na medida para Fayzullaev (do CSKA Moscou), que cabeceou na trave. Mas os Emirados, com três brasileiros naturalizados, pressionaram muito e criaram três grandes chances, na melhor, Fábio chutou para defesa excelente do goleiro.

O jogo ganhou ainda mais em nervosismo. E Yusipov, no último lance do jogo, fez nova grande defesa, se tornando o herói da classificação. Enfim, com o empate sem gol, o Uzbequistão pela primeira vez vai a uma Copa e os jogadores fizeram a festa com a toricida que foi até os Emirados ver uma classificação histórica.

EMIRADOS ÁRABES 0X0 UZBEQUISTÃO

9ª rodada do Grupo A da 3ª fase das Eliminatórias da Ásia

Data: 5/6/2025

Local: Estádio Al Nahyan, Abu Dhabi (EAU)

EMIRADOS ÁRABES: Eisa; Marcus Meloni, Lucas Pimenta, Autonne e Aldhanhani (Bruno Conceição, 41’/2ºT); Hassan (Nader, 41’/2ºT), Ramadan e Luan (Caio Canedo, 32’/2ºT); Fabio de Lima (Meqebaali, 32’/2ºT), Ali Saleh (Algharassani, 28’/2ºT) e Caio Lucas. Técnico: Cosmin Olaroiu

UZBEQUISTÃO: Yusupov; Aliqulov (Eshmuradov, 41’/2ºT), Khusanov e Ashurmatov; Ali Dzhanov, Kahmrobekov (Erkinov, 41’/2ºT), Shukurov e Sayfinev (Nastullaev, 20’/2ºT); Uranov (Fayzullaev, 13’/2ºT), Shorumodov e Masharipov (Buriev, 41’/2ºT). Técnico: Timur Kapadze

Árbitro: Shaun Evan (AUS)

Cartões amarelos: Caio Lucas (EAU); Aliqulov (EZB)

