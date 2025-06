Inzaghi assume o Al-Hilal e vira o segundo técnico mais bem pago do mundo

Vice-campeão da Champions com a Inter de Milão, Inzaghi assinou contrato de dois anos com o Al-Hilal - (crédito: Foto: Divulgação)

Simone Inzaghi é o novo técnico do Al-Hilal e tornou-se o segundo treinador mais bem pago do mundo. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, o italiano vai receber um salário anual de 29 milhões de dólares (cerca de R$ 167 milhões) no clube da Arábia Saudita, ficando atrás somente de Diego Simeone, do Atlético de Madrid.

Vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão, Inzaghi assinou um contrato de dois anos e terá a missão de comandar o Al-Hilal na próxima edição do Mundial de Clubes. Ele assume o lugar de Jorge Jesus, que foi demitido ao fim da última temporada saudita.

De acordo com o site ‘Front Office Sports’, o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, lidera o ranking com um salário de 33,5 milhões de dólares por ano (aproximadamente R$ 188,8 milhões).

Boss ???? pic.twitter.com/tD5jYDpYbE — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 5, 2025

Simone Inzaghi é agenciado pela ‘P&P Sport Management’, que conduziu as negociações da maior transferência de um treinador na história do futebol. A proposta para o italiano chegou antes mesmo da decisão da Champions.

“Desde o primeiro contato, sabíamos da magnitude da proposta e do que ela representava para a carreira do Simone. Nosso papel foi de garantir que ele tivesse todas as condições — profissionais, esportivas e financeiras — para tomar a melhor decisão. Estamos orgulhosos por termos conduzido esse processo”, afirma Federico Pastorello, CEO da P&P, empresa que gerencia a carreira de diversos atletas no futebol mundial, como Romelu Lukaku, do Napoli, e o zagueiro Vitor Reis, que atua no Manchester City.

Com Inzaghi na lista, veja os cinco treinadores mais bem pagos do mundo:

Diego Simeone (Atlético de Madrid) – 33,5 milhões de dólares.

Simone Inzaghi (Al-Hilal) – 29 milhões de dólares.

Pep Guardiola (Manchester City) – 26,8 milhões de dólares.

Mikel Arteta (Arsenal) – 20,2 milhões de dólares.

Stefano Pioli (Al-Nassr) – 20 milhões de dólares.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.