Santos anuncia Alexandre Mattos como novo executivo de futebol

O Santos anunciou, nesta quinta-feira (5), a contratação de Alexandre Mattos. Ele vem do Cruzeiro, onde era o CEO do clube, e chega para assumir o cargo de executivo de futebol do Peixe.

Agora, Mattos ocupará a função exercida por Pedro Martins no Santos, que pediu demissão na última semana. O profissional chega como uma aposta para o Peixe ser produtivo na próxima janela de transferências. Afinal, o clube conta com a experiência do novo dirigente para fazer readequação no elenco, com chegada e saída de jogadores.

O Peixe tentará na janela a contratação de pelo menos quatro reforços, sendo dois para o setor defensivo e dois para o meio de campo e ataque. No entanto, todo o cenário passará por avaliação de Mattos.

O dirigente tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR, América-MG, Vasco e Cruzeiro. Na função de executivo de futebol, conquistou quatro títulos brasileiros: dois pelo Cabuloso (2013 e 2014) e dois pelo Verdão (2016 e 2018).

No Cruzeiro, Mattos estava mais afastado das decisões do futebol. Vice-presidente e filho do dono da SAF do clube, Pedro Júnior já estava à frente das principais decisões do departamento, ao lado do treinador Leonardo Jardim.

Assim, pelo Cruzeiro, Mattos chefiou o setor e investir quase R$ 200 milhões em contratações. Entre os principais jogadores, chegaram o goleiro Cássio e os volantes Walace e Matheus Henrique, além dos zagueiros Fabricio Bruno e Jonathan Jesus, e sos atacantes Lautaro Díaz, Gabigol e Dudu (este já fora do clube).

