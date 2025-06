Presidente do Flamengo avalia contratação de Jorginho: ‘Vai qualificar ainda mais o elenco’

Jorginho será o primeiro reforço do Flamengo na janela para o Mundial de Clubes. O meia chega ao Rio na madrugada desta sexta-feira (6) para fazer exames e assinar por três anos com o clube. Em evento na manhã desta quinta-feira (5), o presidente rubro-negro, Bap, falou pela primeira vez sobre a contratação.

“O Jorginho vem qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos, mais recente, veio o Alex Sandro, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já tem mais idade, mas são jogadores que tem muita saúde e que tem muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo”, destacou ao ‘ge’

Jorginho integrará a delegação do Flamengo na viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. A estreia do Rubro-Negro na competição está marcada para acontecer no dia 16 de junho, contra o Espérance, da Tunísia.

Além disso, o volante vai receber o salário mais alto da história do clube. Ele embolsará R$ 109 milhões em 37 meses de contrato. Desta maneira, será R$ 2,9 milhões contando a remuneração mensal de salário, imagem e todos encargos.

O atleta, aliás, nunca atuou profissionalmente no Brasil. Ele começou a ganhar destaque no sub-16 do Verona, da Itália, em 2007. Seis anos depois, ele foi para Napoli e ainda defendeu Chelsea e Arsenal. Naturalizado italiano, Jorginho, assim, também defendeu a seleção azurra 57 vezes.

