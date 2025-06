Com Dudu, Atlético Mineiro fará jogo-treino na Arena MRV

O Atlético Mineiro vai realizar um jogo-treino neste sábado (7), contra o Paulista-SP, às 10h (de Brasília), na Arena MRV. A partida preparatória não vai contar com presença de público, mas Dudu poderá jogar.

Reforço do Galo, o atacante já está regularizado no BID. Além dele, jogadores com menos minutagem também vai ter a oportunidade de atuar.

Por outro lado, o técnico não terá Junior Alonso, Ivan Román e Alan Franco por causa das convocações das respectivas seleções que disputam as Eliminatórias para a Copa do Mundo (Chile e Equador). Além disso, o lateral Guilherme Arana, os atacantes Tomás Cuello, Cadu e Caio Maia, seguem em tratamento na fisioterapia.

A próxima partida oficial do Atlético Mineiro na temporada é no dia 12 de junho, contra o Internacional, na Arena MRV. Depois, o Galo terá uma intertemporada com a pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes.

“O que é essa intertemporada? É descansar o (período) que tem que descansar, treinar mais quem tem que treinar. Sábado a gente já tem um compromisso na Arena MRV, contra o Paulista de Jundiaí, um jogo-treino. Eu já vou aproveitar esse jogo treino para pôr para jogar mais quem não está tendo oportunidade, dar um pouco de jogo mais pra eles, para terem um contato maior com o nosso campo, que é diferente”, disse Cuca em uma entrevista à Rádio 98.

