Barcelona tem prejuízo milionário com Vitor Roque

Com 19 jogos, sendo 14 como titular, o atacante marcou somente três gols com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Barcelona pagou 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) ao Athletico-PR por Vitor Roque em janeiro de 2024. Treze meses depois, vendeu o atacante ao Palmeiras por 25,5 milhões de euros (R$ 163,2 milhões). Mas o prejuízo do clube espanhol foi ainda maior. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, o Barça também teve que arcar com um pagamento adicional de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) à Receita Federal do Brasil, um valor que havia sido acordado entre os dois clubes.

Com isso, o custo total da operação para os catalães chegou a 40 milhões de euros (R$ 256 milhões), por um jogador que fez somente dois gols em 16 partidas com a camisa do Barcelona.

Antes da transferência para o Palmeiras, Vitor Roque esteve emprestado ao Betis, também da Espanha, mas o atacante não apresentou o desempenho esperado em Sevilha.

A esperança do Barcelona é recuperar parte do investimento em Vitor Roque. Dessa maneira, o clube manteve 20% dos direitos econômicos de uma futura venda do atacante.

No entanto, Vitor Roque também não deslanchou com a camisa do Palmeiras. Apesar de ter feito 19 jogos pelo Verdão, sendo 14 como titular, o atacante marcou somente três gols.

