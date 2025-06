Lesionado desde janeiro, Japa pode estrear pelo Cruzeiro em 2025

A reapresentação do elenco do Cruzeiro após três dias de folga teve uma novidade. O meia Japa, que ainda não entrou em campo nesta temporada, treinou integralmente com o grupo nesta quinta-feira (5).

O jogador sofreu grave lesão no tendão da coxa esquerda, no fim de janeiro deste ano. No entanto, houve a decisão do departamento de saúde em não realizar procedimento cirúrgico. Assim, Japa vinha retornando gradativamente às atividades nas últimas semanas.

Japa estava cotado para voltar a ser relacionado para os jogos em maio. Contudo o meia passou por um quadro de gastroenterite, que o tirou da partida contra o Palestino, na Conmebol Sul-Americana.

No início do ano, antes da lesão, Japa recebeu sondagens para empréstimo, mas não foi liberado. Assim, o jogador depende somente de Leonardo Jardim para ser relacionado contra o Vitória, na próxima quinta, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Para essa partida, o treinador Leonardo Jardim não terá à disposição o também meio-campista Christian, suspenso pelo terceiro amarelo.

Jogadores de saída do Cruzeiro?

O Cruzeiro pode ter duas saídas na equipe nos próximos dias: Lautaro Díaz e Mateo Gamarra. Reformulando o elenco, o Vitória fez propostas por empréstimo pelo atacante e zagueiro. Os dois jogadores não estão sendo muito aproveitados pelo técnico Leonardo Jardim.

Lautaro Díaz chegou à Raposa no meio da última temporada. Neste período, o argentino marcou dois gols em 24 partidas. No entanto, o contrato entre o jogador e o clube mineiro vai até o fim de 2028.

