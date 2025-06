Globo chama ex-jogadores para participar de programas durante Mundial de Clubes

O Grupo Globo decidiu convidar ex-jogadores ilustres para serem comentaristas durante a disputa do novo Mundial de Clubes. No caso, a intenção da empresa foi chamar antigos atletas marcantes das equipes que disputarão o torneio para participar de programas do SporTV, como uma espécie de embaixadores. Assim, Loco Abreu será o representante do Botafogo, Rafinha, do Flamengo; Washington, do Fluminense; e Evair, do Palmeiras.

A propósito, o ex-atacante Rafael Sóbis com passagem pelo Tricolor das Laranjeiras será integrante provisório da atração “Fechamento SporTV” neste mesmo período. A informação é do portal “Léo Dias”. A Globo também já escolheu os narradores que atuarão em transmissões do campeonato.

Globo define funcionários fixos que atuarão em transmissões do Mundial de Clubes

No caso, Luís Roberto, Gustavo Villani, Renata Silveira, Everaldo Marques, em exibições na TV aberta. Além disso, Paulo Andrade, Odinei Ribeiro, Luís Carlos Jr, Vinícius Rodrigues e Natália Lara estarão em transmissões do SporTV, na TV fechada. Outros locutores conhecidos do canal estarão fora da escala para o campeonato. São os casos, aliás, de Rogério Corrêa, Jader Rocha e Eduardo Moreno.

Além de Rafael Sóbis, o time fixo de comentaristas para exibições da competição será formado por Grafite, Richarlyson, Fernando Prass, Ramon Motta, Carlos Eduardo Lino e Ricardinho. Devido ao orçamento enxuto, a Globo mandará aos Estados Unidos apenas alguns repórteres que fazem a cobertura dos quatro clubes brasileiros.

Inclusive, os dois apresentadores Alex Escobar e Fred Bruno, das edições do Rio de Janeiro e São Paulo do Globo Esporte, também vão ao país que será sede do torneio para a realização das atrações diárias diretamente dos Estados Unidos no decorrer do Mundial de Clubes. O único comentarista a viajar para o país sede será Eric Faria. O programa “Fechamento SporTV” terá edições especiais em um estúdio em Nova Iorque. O campeonato terá início em 14 de junho com o duelo entre Inter Miami e Al-Ahly, do Egito. A emissora da família Marinho exibirá 25 partidas da etapa inicial em TV aberta. Já o SporTV passará todos os jogos da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook