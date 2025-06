Clube inglês vai à CBF e cobra dívida do Botafogo por Vitinho

O Burnley FC, da Inglaterra, enviou um documento à CBF para reclamar de uma dívida do Botafogo em relação à compra do lateral Vitinho que já está na FIFA. O clube inglês, afinal, cobra no total 7,5 milhões de euros (cerca de 48 milhões de reais na cotação do dia) do Alvinegro. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

A CBF respondeu ao e-mail no dia 22 de maio e informou que entrou em contato com o Botafogo. No entanto, a entidade não recebeu qualquer resposta do Alvinegro sobre o assunto.

Em agosto de 2024, o Botafogo anunciou a contratação de Vitinho. O acordo foi de 8 milhões de euros (R$ 49,3 milhões) fixos mais 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) em bônus. Na época, a negociação foi considerada difícil, pois os ingleses não queriam perder o jogador.

O Burnley FC, afinal, acompanha o noticiário do Botafogo nos últimos dias. O Alvinegro já vendeu jogadores (Igor Jesus, e Jair e Cuiabano devem seguir para o Nottingham Forest). Por isso, o Burnley voltou a cobrar o clube carioca.

O jogador de 25 anos fez 41 jogos pelo Burnley em 2022/23, ajudando a equipe a subir para a Premier League. Na elite do futebol inglês, alternou momentos entre titular e reserva, mas entrou em campo 36 vezes. Na atual temporada pelo Botafogo, Vitinho entrou em campo 25 vezes e fez dois gols.

