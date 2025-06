Ex-Santos, Jobson avalia melhor temporada da carreira no futebol saudita

O volante Jobson, ex-Santos, encerrou a melhor temporada de sua carreira em participações diretas em gols pelo Al-Jabalain, da segunda divisão da Arábia Saudita. Ao todo, o brasileiro marcou cinco gols e contribuiu com quatro assistências, sendo um dos principais destaques da equipe na competição.

Jobson fez uma avaliação positiva do desempenho individual e coletivo. O Al-Jabalain chegou a se classificar para os playoffs de acesso, mas foi desclassificado por não atender a requisitos administrativos impostos pela federação saudita.

“Avalio da melhor forma possível. Foi um ano muito positivo, com bons números, e conseguimos atingir o primeiro objetivo, que era chegar aos playoffs. Infelizmente, por questões extracampo, acabamos sendo desclassificados. Acredito que tínhamos condições de conquistar o acesso, mas foi uma temporada muito boa. Pude me destacar com boas atuações. Enfrentamos clubes da primeira divisão, com orçamentos maiores, e conseguimos vencer “, afirmou Jobson.

Com 33 partidas disputadas, Jobson viveu sua temporada mais produtiva em termos de números. Ele atribui esse bom momento à sequência de jogos sem lesões. O volante relembra, inclusive, a boa fase vivida no Santos, interrompida por uma lesão antes da final da Libertadores de 2020.

“Acredito que foi minha melhor temporada na carreira. Tive uma sequência muito boa. Infelizmente, nos anos anteriores, quando estava em boa fase, acabava me lesionando. No Santos, eu vinha em evolução e, nas vésperas da final da Libertadores, me machuquei. Nestes dois anos na Arábia Saudita, consegui jogar todas as partidas sem lesões e, consequentemente, meus números melhoraram”, destacou.

Crescimento de estrangeiros no futebol saudita

De acordo com dados do Transfermarkt, há atualmente 267 jogadores estrangeiros atuando na Arábia Saudita. Assim, o Brasil lidera a lista com 45 atletas, distribuídos entre a primeira e a segunda divisões do país.

Em seu segundo ano no futebol saudita, Jobson fala sobre o crescimento da liga local.

“A liga tem crescido muito, tanto na primeira quanto na segunda divisão saudita. Na primeira, tem atraído nomes que estão em alta até mesmo na Europa e que estão vindo para a Arábia. Na segunda, onde atuo hoje, tem crescido bastante também. E isso é bom para todo mundo, pois se torna um campeonato cada vez mais visado e com maior competitividade”, completou.

